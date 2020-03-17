Клубный чемпионат мира перенесен на неопределенный срок. Турнир 2021-го года должен был состоятся летом.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Новая дата проведения соревнований пока не определена.

Ранее стало известно, что на год перенесен Евро-2020.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. Самая сложная ситуация в Европе сложилась в Италии.