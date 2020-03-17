Йоахим Лев: Перенос Евро-2020 — безальтернативное решение Соревнования отменены из-за распространения коронавируса в мире.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поддержал решение УЕФА перенести чемпионат Европы с 2020-го на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

«Мы все должны защищать здоровье и жизнь людей, и, конечно, это относится к футболу. Вот почему отложить Евро-2020 и отменить международные матчи — совершенно правильное и безальтернативное решение», — приводит слова пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.