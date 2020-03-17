Гильерме: Мы скоро вернемся Вратарь отреагировал на остановку первенства РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Голкипер московского «Локомотива» Гильерме призвал болельщиков беречь себя и своих близких.

«Пока без футбола. Берегите себя и близких, будьте внимательнее! Мы скоро вернемся» — написал Гильерме на своей странице в Instagram. В этом сезоне 34-летний голкипер провел 27 матчей и пропустил 31 мяч.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.