У защитника «Герты» обнаружили коронавирус, берлинская команда ушла на карантин Чемпионат Германии был приостановлен в пятницу 13 марта.

Берлинская «Герта» объявила о том, что у одного из игроков был обнаружена коронавирусная инфекция, и в клубе введен карантин на 14 дней. Немецкая газета Bild утверждает, что заразился 22-летний защитник Максимилиан Миттельштедт.

По информации источника, Миттельштедт впервые пожаловался на недомогание в пятницу 13 марта накануне матча против «Хоффенхайма», который затем был отменен, как и все игры бундеслиги.

«Игрок жаловался на обычные симптомы, и мы сразу же изолировали его от остальных, – заявил врач «Герты» Ули Шлейхер. – Затем тест на коронавирус дал положительный результат.

Все игроки в нашей команде должны теперь оставаться дома в течение следующих двух недель, что также исключает индивидуальный план тренировок вне дома. Посмотрим, есть ли еще случаи, потому что от этого зависит возвращение к совместным тренировкам».

Миттельштедт воспитанник «Герты» и выступает за главную команду берлинского клуба с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 21 матче бундеслиги.