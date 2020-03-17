У защитника «Герты» обнаружили коронавирус, берлинская команда ушла на карантин

Берлинская «Герта» объявила о том, что у одного из игроков был обнаружена коронавирусная инфекция, и в клубе введен карантин на 14 дней. Немецкая газета Bild утверждает, что заразился 22-летний защитник Максимилиан Миттельштедт.
По информации источника, Миттельштедт впервые пожаловался на недомогание в пятницу 13 марта накануне матча против «Хоффенхайма», который затем был отменен, как и все игры бундеслиги.
«Игрок жаловался на обычные симптомы, и мы сразу же изолировали его от остальных, – заявил врач «Герты» Ули Шлейхер. – Затем тест на коронавирус дал положительный результат.
Все игроки в нашей команде должны теперь оставаться дома в течение следующих двух недель, что также исключает индивидуальный план тренировок вне дома. Посмотрим, есть ли еще случаи, потому что от этого зависит возвращение к совместным тренировкам».
Миттельштедт воспитанник «Герты» и выступает за главную команду берлинского клуба с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 21 матче бундеслиги.
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