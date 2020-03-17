Владелец «Лудогорца» заболел коронавирусом В конце февраля болгарский клуб проиграл в Италии в Лиге Европы миланскому «Интеру» 1:2.

Владелец болгарского «Лудогорца» Кирил Домусчиев сдал положительный тест на коронавирус.

«Дорогие друзья, после первого отрицательного теста я по-прежнему чувствовал недомогание и сделал второй тест, он оказался положительным. Соблюдаю карантин, изолирован и лечусь, — написал Домусчиев в Facebook.

Ранее, в конце февраля «Лудогорец» уступил в Италии миланскому «Интеру» в Лиге Европы 1:2. Болгары использовали защитные маски и перчатки. Матч прошел при пустых трибунах. Уже в Болгарии футболисты сдали тесты на коронавирус, Они дали отрицательный результат.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.