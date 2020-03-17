Роналд Куман: Нужно смириться с решением перенести Евро-2020 Тренер прокомментировал отмену турнира из-за распространения пандемии коронавируса во всем мире.

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман назвал правильным решение УЕФА о переносе Евро-2020 на следующий год.

«Это, конечно, печальная новость, но мы понимаем, почему было принято такое решение. Важнее всего — здоровье человека. Нужно сдержать распространение коронавируса. Конечно, лучше было бы провести Евро нынешним летом, но лучше оставаться реалистами и смириться с этим решением», — приводит AFP слова Кумана.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.