Полузащитник «Ювентуса» Матюиди заразился COVID-19 Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у защитника туринцев Даниэле Ругани.

Футбольный клуб «Ювентус» объявил, что французский полузащитник Блез Матюиди стал вторым игроком команды, у которого обнаружили коронавирус.

«Блез Матюиди прошел медицинские тесты, по результатам которых был обнаружена инфекция COVID-19, – сказано в заявлении клуба. – Игрок с 11 марта находился на добровольном домашнем карантине. Блез чувствует себя хорошо. Симптомов заболевания нет».

11 марта Даниэле Ругани стал первым игроком «Ювентуса», у которого обнаружили коронавирус. 121 сотрудник клуба, включая президента Андреа Аньелли, были отправлены на карантин.

Опасная инфекция была выявлена также у семи игроков «Сампдории» и трех футболистов «Фиорентины».