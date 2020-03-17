УЕФА принял резолюцию о влиянии коронавируса на соревнования Клубные соревнования должны быть завершены не позднее 30 июня.

Официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций сообщает, что УЕФА, Ассоциация европейских клубов, Европейские лиги и FIFPRO Europe подписали резолюцию о влиянии COVID-19 на соревнования:

«Подчеркивая твердое стремление защитить здоровье и безопасность футболистов, клубов, болельщиков, официальных лиц, персонала и широкого футбольного сообщества, Стороны обсудили и единогласно приняли принципы чрезвычайного плана действий в отношении спортивного сезона-2019/20.

Соревнования для сборных

1. Стыковые матчи Евро-2020, запланированные на март 2020 года, пройдут в июне 2020 года, во время окна для международных матчей. Дата может измениться после оценки ситуации.

2. Финальный турнир Евро-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, чтобы чемпионат Европы стал настоящим праздником футбола для болельщиков со всего континента.

3. Третий и четвертый туры европейской квалификации ЧМ-2022, назначенные на июнь 2021 года, будут перенесены.

4. Финальные стадии Лиги наций УЕФА, молодежного и женского ЕВРО, которые должны были состояться в июне-июле 2021 года, также будут перенесены.

Клубные соревнования

1. Все внутренние и европейские клубные соревнования должны быть завершены самое позднее до 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление матчей будет уместным и благоразумным.

2. Возможны ограничения или отказ от существующих эксклюзивных календарных слотов, способные привести к проведению матчей национальных чемпионатов посередине недели, а матчей клубных турниров УЕФА – в выходные.

3. Возможна адаптация отборочных раундов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 в случае позднего завершения спортивного сезона 2019/20, то есть после 30 июня 2020 года.

4. Немедленно будет учреждена рабочая группа с участием представителей УЕФА, лиг и клубов, чтобы изучить актуальные вопросы, связанные с календарем, и разработать решения, которые позволили бы четко и упорядоченно возобновить и/или завершить текущей сезон».