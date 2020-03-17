Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесут на конец июня УЕФА перенес Евро-2020 и продлил клубный сезон до 30 июня.

На официальном сайте УЕФА было опубликована резолюция, в тексте которой было сказано о том, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы переносится на лето 2021 года, а национальные клубные соревнования и еврокубки должны быть завершены не позднее 30 июня.

Sky Sport Italia предполагает, что финалы турниров УЕФА проведут в конце первого летнего месяца.

На 25 июня число с 27 мая будет перенесен финал Лиги Европы в Гданьске, а финал Лиги чемпионов в Стамбуле проведут не 30 мая, а 27 июня.

В то же время источник утверждает, что едва ли еврокубки удастся возобновить в апреле. Возможно, будет предложена сокращенная формула завершения обоих турниров.

Напомним, что удалось провести лишь 4 ответных матчах из 8 в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 6 первых игр из 8 в 1/8 финала Лиги Европы.