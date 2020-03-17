Президент испанской федерации Рубиалес: Не могу гарантировать, что турниры закончатся 30 июня Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта.

Сегодня УЕФА принял резолюцию о переносе Евро-2020 на лето 2021 года. Это сделано для того, чтобы завершить клубные соревнования в июне из-за пандемии коронавируса.

О том, когда и как может быть завершен чемпионат Испании, высказался президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес в эфире El Chiringuito TV:

«Хочу поблагодарить всех людей, всех врачей и работников медицины. Мы гордимся ими.

УЕФА утверждает, что соревнования должны быть завершены до 30 июня, но это не должно быть чем-то непреодолимым. Есть три основные вещи, которые мы обсудили на встрече: здоровье, экономическая составляющая и соревнования.

Я не могу гарантировать, что соревнования закончатся до 30 июня. Было бы несправедливо оставить таблицу в таком состоянии или признавать чемпионат недействительным. Мы также не собираемся одобрять возможность подсчета итогов только первого круга. Рано или поздно – но мы хотим доиграть сезон.

Мы свяжемся со всеми футболистами, чтобы найти лучшее решение. Мы на сто процентов гарантируем помощь.

Даты финала Кубка нет. Мы хотим, чтобы он прошел с болельщиками. Мы будем продлевать сезон на столько, на сколько это необходимо, чтобы соревнования закончились.

Здоровье занимает первое место в рейтинге ценностей. Все, кроме окончания турниров, было бы несправедливым. Любое другое решение меня обеспокоит.

Мы будем стараться закончить до 30 июня, но, например летом в Севилье нельзя играть при 40 градусах».

В чемпионате Испании были сыграны 27 туров из 38.