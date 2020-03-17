Андре Шюррле: Возвращаюсь в Москву

Футболист московского «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в сторис инстаграма свою фотографию в маске.
При этом немец сделал подпись: «Возвращаюсь в Москву. Надеюсь, у вас все хорошо»
29-летний Шюррле восстанавливался после травмы в Германии. ФРГ находится в списке стран, по прилету из которых необходимо находиться в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
В нынешнем сезоне Андре сыграл за «Спартак» 18 матчей в разных турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.
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