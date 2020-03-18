«Реал» готов бесплатно отпустить Бэйла В 2013 году Королевский клуб приобрел валлийца у «Тоттенхэма» за 101 миллион евро.

Испанская газета Marca сообщает, что после завершения нынешнего сезона атакующий полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл может покинуть мадридский «Реал».

По информации источника, в клубе считают, что Бэйл получил достаточно шансов проявить себя от Зинедина Зидана, но так и не заиграл на прежнем уровне.

При этом в «Реале» осознают, что будет трудно продать валлийца в другой клуб, а поэтому не исключено, что Бэйл покинет Мадрид в качестве свободного агента после завершения нынешнего сезона, досрочно разорвав контракт.

Нынешнее трудовое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до лета 2022 года. При этом он зарабатывает 17 миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне Бэйл провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. В Лиге чемпионов он сыграл лишь трижды, в сумме пробыв на поле 115 минут.