Полузащитник «Вероны» Дзакканьи заразился коронавирусом Карантин в команде продлен до 25 марта.

Официальный сайт клуба серии А «Вероны» сообщил о том, что инфекция COVID-19 была обнаружена у 24-летнего полузащитника Маттиа Дзакканьи.

Заразившийся футболист и вся команда продлят добровольную самоизоляцию до 25 марта. В данный момент Дзакканьи чувствует себя хорошо, хотя ранее у него была повышенная температура.

В нынешнем сезоне Маттиа сыграл в серии А 23 матча, забив 1 гол и сделав 7 результативных передач.