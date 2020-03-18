Павел Мамаев: Мы с женой готовим глобальный переезд в другую страну - Советский спорт
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18 марта 2020 01:16ФутболШарафудинов Виктор

Павел Мамаев: Мы с женой готовим глобальный переезд в другую страну

После суда и тюрьмы российский полузащитник в нынешнем году возобновил карьеру в «Ростове».

Один из пользователей инстаграма спросил у супруги Павла Мамаева Аланы о том, смогла бы она переехать из России в другую страну. 31-летний полузащитник «Ростова» на это заявил следующее:

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время».

Напомним, что Мамаев в сентября прошлого года после освобождения из колонии подписал контракт с ФК «Ростов» до конца сезона-2020/21. Первый официальный матч за желто-синих Павел 9 марта. Выйдя на замену в домашней игре команды Валерия Карпина против ЦСКА, хавбек стал автором третьего гола ростовчан (3:2).

Стоит напомнить, что Мамаев выступал за армейцев с 2007 по 2013 годы до перехода в «Краснодар».

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