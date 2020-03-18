«Интер» готов продлить контракт с Янгом Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» перешел в миланский клуб 17 января.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Интер» готов активировать возможность продления контракта с 34-летним защитником Эшли Янгом.

Англичанин перешел в миланский клуб 17 января за 1,5 миллиона евро, заключив соглашение до конца нынешнего сезона. С тех пор он сыграл 5 матчей в серии А, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. При этом его игра так впечатлила главного тренера Антонио Конте, что «Интер» готов продлить сотрудничество с Янгом до лета 2021 года.