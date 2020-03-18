Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: Математически «Ливерпуль» еще не выиграл АПЛ Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал возможность досрочного завершения сезона в АПЛ из-за коронавируса.

– Если бы «Манчестер Сити» был на 25 очков впереди, это бы никого не волновало! Ведь они уже брали чемпионат. Даже если вручить «Ливерпулю» трофей сейчас, математически чемпионат еще не выигран. Я знаю, что по сути они победили, мы все это знаем, но это не одно и то же! Обидно, – цитирует Мерсона Sky Sports.

Напомним, что 13 марта все футбольные соревнования в Англии были приостановлены до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

На данный момент, «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на 25 очков. В последний раз команда становилась чемпионом страны в сезоне 1989/1990.

Завтра руководство английского Премьер-лиги проведет экстренное собрание с представителями клубов для утверждения плана на остаток текущего сезона.

Ранее легендарный английский нападающий Алан Ширер заявил, что подопечных Юрген Клоппа нельзя признавать чемпионом АПЛ в сезоне-2019/20, если турнир не будет доигран из-за коронавируса.