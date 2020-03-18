Месси готов уйти из «Барселоны», если клуб не вернет Неймара Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все ближе к тому, чтобы покинуть каталонский клуб.

Согласно информации El Confidencial, одним из условий, при котором 32-летний аргентинец может остаться в команде – возвращение в «Барселону» форварда Неймара, на данный момент выступающего в «ПСЖ».

Прошлым летом 28-летний бразилец был близок к переходу в каталонский клуб, но в последний момент командам не удалось прийти к соглашению по поводу суммы трансфера.

Отметим, что нынешнее соглашение Месси с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду ближайшим летом. Всего в своей карьере аргентинец забил 627 забитых мячей и отдал 261 ассист в 718 матчах за испанский клуб.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за парижан 80 поединков, отметившись 69 голами и 39 результативными передачами. Его контракт с командой истекает летом 2022-го.