Шамиль Лахиялов: Будут недовольства, если чемпионами без доигровки признают «Барселону» и «Ювентус»

– На мой взгляд, самое лучшее решение – доиграть национальные чемпионаты вне независимо от того, сколько времени продлится карантин. Если «Зенит» еще можно признать чемпионом, учитывая его отрыв в девять очков, и «Ливерпуль» тоже, то как быть в Испании и Италии, где борьба за чемпионство очень серьезная? Там будет много возмущенных, если чемпионство без доигровки отдадут «Барселоне» и «Ювентусу». А вылетающие команды выступят против, если их по итогам неполного чемпионата захотят опустить в низший дивизион, и правда будет на их стороне, – цитирует Лахиялова «Евро-футбол.ру».
17 марта Европейский союз футбольных ассоциаций сообщил о том, что все национальные чемпионаты должны быть завершены до 30 июня этого года, если ситуация с коронавирусом улучшится, и возобновление матчей будет уместным и благоразумным.
В ближайшее время будет учреждена специальная рабочая группа, состоящая из представителей УЕФА, лиг и клубов, чтобы разработать соответствующие решения по возможному возобновлению клубных турниров.
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