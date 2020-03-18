Источник: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матичем Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич продолжит карьеру в английском клубе.

Как сообщает Sky Sports, манкунианцы воспользовались активацией опции в контракте игрока о продлении соглашения еще на один сезон. Теперь 31-летний серб останется в команде до 30 июня 2021 года.

Отметим, что портал Transfermarkt подтвердил информацию о пролонгации соглашения с полузащитником.

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2017 года за 44,7 миллионов евро. С тех пор он сыграл за клуб 109 матчей, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Ранее он выступал за «Бенфику», «Витесс» и «Кошице».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

На данный момент «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 29 турах. Также манкунианский клуб имеет шансы на победу в розыгрыше Лиги Европы. В первом матче 1/8 финала команда одержала разгромную победу над австрийским ЛАСКом (5:0).