Пьянич может сменить «Ювентус» на «Челси» Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может перейти в «Челси».

Как сообщает Calcio Mercato, лондонский клуб желает усилить среднюю линию в летнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру 29-летнего боснийца. Отмечается, что туринцы готовы продать своего игрока за 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, что в услугах боснийца также заинтересован «ПСЖ».

Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» летом 2016 года за 32 миллиона евро. С тех пор босниец провел за туринскую команду 167 матчей, забил 22 гола и отдал 36 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету боснийца 32 поединка, в которых он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Действующий контракт Пьянича с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 65 миллионов евро.