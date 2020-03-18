«Барселона» готова приобрести защитника «Лацио» Фелипе за 40 миллионов евро Центральный защитник «Лацио» Луис Фелипе может перейти в «Барселону».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, каталонский клуб планирует выделить на трансфер 22-летнего бразильца около 40 миллионов евро.

Отмечается, что сам игрок желает остаться в римском клубе.

Луис Фелипе выступает за «Лацио» с августа 2016 года. С тех пор он принял участие в 79 матчах своего клуба, забив два гола и отдав три ассиста.

В нынешнем сезоне на счету защитника 23 поединка, в которых он отметился одним голов и одной результативной передачей. Контракт игрока с римским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.