«Рома» заинтересовалась 17-летним игроком «Аякса» - Советский спорт
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18 марта 2020 15:51ФутболТрофименко Кирилл

«Рома» заинтересовалась 17-летним игроком «Аякса»

Итальянцы могут приобрести Райана Гравенберча уже в ближайшее летнее трансферное окно.

«Рома» может приобрести 17-летнего полузащитника «Аякса» Райана Гравенберча. Руководство клуба впечатлено игрой юного игрока.

Рассматривается также вариант, при котором римляне отдадут «Аяксу» нападающего Патрика Шика и защитника Рика Карсдорпа в обмен на Гравенберча, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник в текущем сезоне провел за амстердамский клуб 14 матчей. Он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает Гравенберча в 12 млн евро.

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