«Рома» заинтересовалась 17-летним игроком «Аякса» Итальянцы могут приобрести Райана Гравенберча уже в ближайшее летнее трансферное окно.

«Рома» может приобрести 17-летнего полузащитника «Аякса» Райана Гравенберча. Руководство клуба впечатлено игрой юного игрока.

Рассматривается также вариант, при котором римляне отдадут «Аяксу» нападающего Патрика Шика и защитника Рика Карсдорпа в обмен на Гравенберча, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник в текущем сезоне провел за амстердамский клуб 14 матчей. Он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает Гравенберча в 12 млн евро.