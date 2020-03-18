«Рома» заинтересовалась 17-летним игроком «Аякса»

«Рома» может приобрести 17-летнего полузащитника «Аякса» Райана Гравенберча. Руководство клуба впечатлено игрой юного игрока.
Рассматривается также вариант, при котором римляне отдадут «Аяксу» нападающего Патрика Шика и защитника Рика Карсдорпа в обмен на Гравенберча, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Полузащитник в текущем сезоне провел за амстердамский клуб 14 матчей. Он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает Гравенберча в 12 млн евро.
Два российских новичка могли взять «Колдера», но… В этом сезоне в НХЛ дебютировало рекордное в ХХI веке количество россиян – 19. 16.03.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев 8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей Проведем турнир трех. Ответ на отказ «Йокерита» от плей-офф В субботу вечером «Йокерит» на своем официальном сайте сообщил об отказе продолжить борьбу в плей-офф. 15.03.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег Девушка дня. Или свидетельство ума и дальновидности форварда «Реала» Нападающий «Реала» променял семью на силикон, ботокс и фотошоп. 17.03.2020 13:00 Футбол Здено Хара: Я – добрый, все великаны такие В среду празднует день рождения самый возрастной и высокорослый игрок НХЛ. 18.03.2020 08:00 Футбол Славин Виталий