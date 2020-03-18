«Барселона» может включить Дембеле в сделку по Мартинесу - Советский спорт
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18 марта 2020 18:21ФутболТрофименко Кирилл

«Барселона» может включить Дембеле в сделку по Мартинесу

«Интер» будет не против обмена.

«Барселона» может включить форварда Усмана Дембеле в сделку по нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу.

Итальянский клуб против не будет, сообщает Mundo Deportivo. В сделку могут быть включены еще несколько игроков с обеих сторон.

Дембеле восстанавливается после разрыва проксимального сухожилия бицепса правого бедра. Он перенес операцию в феврале и, по предварительным оценкам, пропустит около шести месяцев.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не видит для Дембеле будущего в команде с учетом большого количества нападающих.

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за «Барсу» пять матчей в Примере и забил один гол.

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