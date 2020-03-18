Чемпионат Франции возобновят не ранее 15 апреля В лиге 1 было сыграно 28 туров из 38.

Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Дидье Квилло рассказал о том, когда может быть возобновлен футбольный сезон в стране. LFP отвечает за проведение турниров лиги 1 и лиги 2.

«Мы ищем наилучшие возможные решения или, по крайней мере, наименее плохие, – цитирует Квилло Get French Football News. – Мы должны все сделать безупречно. Мы хотим поблагодарить УЕФА за перенос чемпионата Европы. Это решение позволит нам иметь больше возможностей для завершения наших внутренних соревнований сезона-2019/20.

Нашим приоритетом является завершение сезонов Лиги 1 и Лиги 2. Это жизненно важно для всех французских клубов. Есть абсолютная уверенность, что матчи не возобновятся ранее 15 апреля. Наша цель — завершить сезон к 30 июня»

Чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса 13 марта.