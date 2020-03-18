Сборная Германии выделила 2,5 млн евро на борьбу с коронавирусом Пандемия распространяется по всему миру.

Сборная Германии пожертвовала 2,5 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса, распространяющейся по планете.

Об этом сообщает официальный Twitter команды. Ранее Евро-2020 был отменен и перенесен на следующий год.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.