«Амьен» сократил зарплаты работникам клуба из-за коронавируса Команда пошла на такой шаг первой в Лиге 1.

Французский «Амьен» ввел в клубе режим частичной безработицы из-за коронавируса. Футболистам и сотрудникам клуба сокращена заработная плата на 16%.

«Так как в ближайшем будущем денег для продажи билетов не предвидится «Амьен» принял это решение, чтобы попытаться сохранить финансовое положение клуба на плаву», — говорится в сообщении клуба.

Чемпионат Франции приостановлен, «Амьен» первым из клубов Лиги 1 применил такую практику. Команда занимает 19-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.