Врач «Динамо» Александр Ярдошвили: Вряд ли чемпионат России возобновят 10 апреля

В интервью для официального сайта московского «Динамо» врач команды Александр Ярдошвили рассказал о коронавирусе и поделился своим мнением о том, когда появится возможность возобновить футбольный сезон:
«Никто до конца не понимает и не знает, что обрушилось на нас всех. Понятно одно – есть определенная вирусная инфекция, которая может повлечь за собой различные тяжелые периоды заболевания, включая летальный исход. Распространение вируса идет со страшной скоростью и впервые за мою практику я слышу слово «пандемия». Естественно, что в таких условиях следует пытаться минимизировать любые контакты. Спортивные соревнования – это огромные скопления людей, поэтому чтобы не было цепной реакции принято решение их остановить. На мой взгляд абсолютно правильное.
Я бы не сказал, что у нас прям карантин. Но тренировок на данный момент нет, и ребятам рекомендовано минимизировать передвижения из дома в эти дни. Одним словом, главная команда «Динамо» встала на паузу.
Боюсь, что вряд ли чемпионат удастся возобновить 10 апреля. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а, значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации – появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках».
Решение о том, что чемпионат России приостанавливается до 10 апреля было принято во вторник 17 марта. В данный момент сыграно 22 тура из 30. «Динамо» занимает шестое место, набрав 30 очков.
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