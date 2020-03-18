Дмитрий Баринов: Перенос Евро – это правильно, сейчас главное – здоровье Полузащитник «Локомотива» прокомментировал решение УЕФА провести чемпионат Европы в 2021 году.

Вчера Европейский союз футбольных ассоциаций перенес Евро-2020 на лето 2021 года, чтобы дать возможность клубам завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Свое мнение по этому поводу в интервью для официального сайта «Локомотива» высказал полузащитник железнодорожников и сборной России Дмитрий Баринов:

«Перенос Евро – это правильно. Сейчас главное – это здоровье всех, а проведение массовых мероприятий и полные стадионы болельщиков – это большой риск. Как футболисту мне жаль, что такой большой футбольный праздник откладывается. Но, повторюсь, главное – здоровье. Будем надеяться, что скоро все закончится».

Баринов дебютировал в сборной России 8 июня прошлого года в домашнем отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино (9:0 в Саранске). В той игре Дмитрий заменил на 73-й минуте Романа Зобнина. На данный момент на счету 23-летнего полузащитника 4 игры за национальную команду.