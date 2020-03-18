Шюррле помещен на карантин - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 20:26ФутболТрофименко Кирилл

Шюррле помещен на карантин

«Спартак» следит за его востановлением после травмы.

Нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле помещен на карантин после прилета из Германии. Ситуация связана с коронавирусом.

«Шюррле получил контактное повреждение в одном из матчей. При углубленном обследовании травма оказалась более сложной, чем мы предполагали изначально. Андре проконсультировали в Германии местные врачи. Было принято решение, что он будет проходить там же реабилитацию. Но динамика восстановления идет несколько медленнее, чем нам хотелось бы. Поэтому Андре вернется в расположение команды. Он будет помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Игрок а обеспечат всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием», — сообщил руководитель медицинского штаба «красно-белых» Михаил Бутовский на Youtube-канале «Спартака».

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

Сергей Алейников: Белоруссия не отложила чемпионат? Лукашенко знает, что делает Мы позвонили в Италию бывшему игроку «Ювентуса» и сборной СССР и узнали его мнение о том, что, невзирая на коронавирус, стартует чемпионат Белоруссии. 18.03.2020 10:00 Футбол Августин Александр
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: «Зенит» чемпионом не объявят, остальные 15 команд будут против Обозреватель «Советского спорта» – о решении РПЛ приостановить чемпионат России до 10 апреля. 17.03.2020 15:30 Футбол Волохов Юрий
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Футбольный коматоз до 10 апреля. Или дольше Запомните эту дату: 17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на год, а РПЛ переизбрала прежнего президента и приостановила чемпионат России как минимум на 24 дня. 18.03.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар, Зибрак Артем
Новости
20:41 Авто/Мото Гонку «24 часа Ле-Мана» перенесли с июня на сентябрь
20:39 Футбол Министр спорта Италии уверен в возобновлении Серии А в мае
20:26 Футбол Шюррле помещен на карантин
20:26 Футбол Дмитрий Баринов: Перенос Евро – это правильно, сейчас главное – здоровье
20:16 ММА Конор Макгрегор: К бою с Хабибом я подошел не в лучшей форме
20:11 Футбол Заболевших коронавирусом в «Спартаке» нет
20:05 Футбол Врач «Динамо» Александр Ярдошвили: Вряд ли чемпионат России возобновят 10 апреля
19:55 Формула-1 «Формула-1» перенесла летнюю паузу на март-апрель
19:51 ММА Хабиб Нурмагомедов – о поединке с Тони Фергюсоном: Мы можем провести бой в Заире среди джунглей
19:40 Биатлон Российские биатлонисты находятся на карантине
19:32 Футбол «Челси» собирается арендовать у «Барселоны» Коутиньо с правом выкупа
19:22 Бокс Бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоится в Нью-Йорке
19:18 Баскетбол «Зелена-Гура» признана чемпионом Польши, сезон доигрывать не будут
19:08 Футбол УЕФА отказался от предложения завершить национальные чемпионаты в формате плей-офф
19:02 Футбол «Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом
18:53 Футбол «Амьен» сократил зарплаты работникам клуба из-за коронавируса
18:45 Футбол Массимо Каррера: Закрылись дома в Афинах, пока не знаю, когда смогу полететь в Италию
18:33 Футбол Сборная Германии выделила 2,5 млн евро на борьбу с коронавирусом
18:30 Футбол Чемпионат Франции возобновят не ранее 15 апреля
18:23 Футбол В Калининградской области отменили все массовые мероприятия до 30 апреля
Без еды не останемся, но нервы потреплем: что происходит в супермаркетах
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фронтовик и защитник Сталинграда Владимир Туров празднует 100-летний юбилей
В Оренбурге ввели ежесуточный мониторинг цен на основные товары массового спроса
В Нижнем Новгороде выявлен третий человек, заболевший коронавирусом
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика