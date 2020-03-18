Шюррле помещен на карантин «Спартак» следит за его востановлением после травмы.

Нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле помещен на карантин после прилета из Германии. Ситуация связана с коронавирусом.

«Шюррле получил контактное повреждение в одном из матчей. При углубленном обследовании травма оказалась более сложной, чем мы предполагали изначально. Андре проконсультировали в Германии местные врачи. Было принято решение, что он будет проходить там же реабилитацию. Но динамика восстановления идет несколько медленнее, чем нам хотелось бы. Поэтому Андре вернется в расположение команды. Он будет помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация. Игрок а обеспечат всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием», — сообщил руководитель медицинского штаба «красно-белых» Михаил Бутовский на Youtube-канале «Спартака».

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.