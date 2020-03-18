Министр спорта Италии уверен в возобновлении Серии А в мае Первенство страны приостановлено из-за вспышки пандемии коронавируса.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выразил уверенность, что чемпионат в Серии А будет возобновлен в начале мая.

«Мы освободили от налоговых обязательств до 30 мая все федерации и другие спортивные организации. Временно отменили плату за аренду государственного имущества, а также назначили единоразовую выплату в размере 600 евро десяткам тысяч работников спортивной сферы. Уверен, Серию А можно будет возобновить третьего мая. Тогда мы решим, играть без зрителей или же открыть стадионы,» — заявил Спадафора, сообщает Sport24.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.