«Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус в пользу обычных граждан В испанском клубе ни у кого из футболистов, тренеров и сотрудников нет симптомов заболевания.

Директор президентского совета ФК «Реал Вальядолид» Давид Эспинар заявил о том, что клуб отказался от проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт «Вальядолида».

По словам Эспинара, тесты нужнее обычным гражданам, поскольку ни у кого из футболистов, тренеров и сотрудников «Вальядолида» не были обнаружены симптомы заболевания:

«Ла Лига предложила нам тесты, но мы решили не проводить их по медицинским и социальным соображениям. Ни у одного из футболистов не обнаружено симптомов заболевания, хотя они находятся под постоянным контролем со стороны медицинских служб. Поэтому мы считаем, что есть люди, которые нуждаются в тестах больше нас. Именно они и должны иметь приоритет».

Чемпионат Испании был приостановлен после 27 туров. «Вальядолид» занимает 15-е место, набрав 29 очков.