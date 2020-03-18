«Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус в пользу обычных граждан - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 21:53ФутболШарафудинов Виктор

«Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус в пользу обычных граждан

В испанском клубе ни у кого из футболистов, тренеров и сотрудников нет симптомов заболевания.

Директор президентского совета ФК «Реал Вальядолид» Давид Эспинар заявил о том, что клуб отказался от проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт «Вальядолида».

По словам Эспинара, тесты нужнее обычным гражданам, поскольку ни у кого из футболистов, тренеров и сотрудников «Вальядолида» не были обнаружены симптомы заболевания:

«Ла Лига предложила нам тесты, но мы решили не проводить их по медицинским и социальным соображениям. Ни у одного из футболистов не обнаружено симптомов заболевания, хотя они находятся под постоянным контролем со стороны медицинских служб. Поэтому мы считаем, что есть люди, которые нуждаются в тестах больше нас. Именно они и должны иметь приоритет».

Чемпионат Испании был приостановлен после 27 туров. «Вальядолид» занимает 15-е место, набрав 29 очков.

Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Еще по теме:
Российские биатлонисты находятся на карантине Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент
Они наплевали на коронавирус. Украина, Турция и Австралия продолжают играть Далеко не все чемпионаты ушли на перерыв в связи с пандемией. 17.03.2020 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий
Футбольный коматоз до 10 апреля. Или дольше Запомните эту дату: 17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на год, а РПЛ переизбрала прежнего президента и приостановила чемпионат России как минимум на 24 дня. 18.03.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар, Зибрак Артем
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
«Плей-офф без зрителей – что свадьба без невесты». Что говорили на открытых тренировках В понедельник утром «Барыс» официально снялся с Кубка Гагарина. А ЦСКА и «Динамо» провели открытые тренировки. Их серия должна стартовать в среду. 16.03.2020 14:00 Хоккей Домрачев Владислав
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Девушка дня. Или свидетельство ума и дальновидности форварда «Реала» Нападающий «Реала» променял семью на силикон, ботокс и фотошоп. 17.03.2020 13:00 Футбол
Новости
22:16 Биатлон Владимир Драчев: Союз биатлонистов России утвердит тренеров сборной в начале мая
22:07 Футбол La Repubblica: Чемпионаты Испании и Италии не удастся завершить до 30 июня, как хочет УЕФА
21:57 Футбол «Манчестер Сити» предложит Стерлингу 20 млн евро в год
21:53 Футбол «Вальядолид» отказался от тестов на коронавирус в пользу обычных граждан
21:37 Фигурное катание Все соревнования по фигурному катанию в России отменены
21:33 Теннис Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров
21:22 Футбол Врач «Локомотива»: Рекомендовали игрокам максимально ограничить контакты с любыми другими людьми
21:14 Хоккей У Радулова не обнаружили коронавируса
21:13 Футбол «ПСЖ» и «Манчестер Сити» заинтересованы в Ауаре
21:02 Шахматы Непомнящий сыграл вничью с Грищуком, Алексеенко проиграл Каруане
20:59 Хоккей Константин Окулов: ЦСКА готовится играть против «Динамо», а не против тройки Шипачева
20:41 Авто/Мото Гонку «24 часа Ле-Мана» перенесли с июня на сентябрь
20:39 Футбол Министр спорта Италии уверен в возобновлении Серии А в мае
20:26 Футбол Шюррле помещен на карантин
20:26 Футбол Дмитрий Баринов: Перенос Евро – это правильно, сейчас главное – здоровье
20:16 ММА Конор Макгрегор: К бою с Хабибом я подошел не в лучшей форме
20:11 Футбол Заболевших коронавирусом в «Спартаке» нет
20:05 Футбол Врач «Динамо» Александр Ярдошвили: Вряд ли чемпионат России возобновят 10 апреля
19:55 Формула-1 «Формула-1» перенесла летнюю паузу на март-апрель
19:51 ММА Хабиб Нурмагомедов – о поединке с Тони Фергюсоном: Мы можем провести бой в Заире среди джунглей
Без еды не останемся, но нервы потреплем: что происходит в супермаркетах
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фронтовик и защитник Сталинграда Владимир Туров празднует 100-летний юбилей
Коронавирус заподозрили у шести человек в Ростове
В Нижнем Новгороде выявлен третий человек, заболевший коронавирусом
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика