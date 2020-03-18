La Repubblica: Чемпионаты Испании и Италии не удастся завершить до 30 июня, как хочет УЕФА - Советский спорт
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18 марта 2020 22:07ФутболШарафудинов Виктор

La Repubblica: Чемпионаты Испании и Италии не удастся завершить до 30 июня, как хочет УЕФА

Оба турнира были приостановлены на минувшей неделе.

Итальянская газета La Repubblica утверждает, что руководители итальянской серии А и испанской Ла Лиги, которая проводит соревнования примеры и сегунды, сомневаются в том, что национальные чемпионаты удастся завершить до 30 июня.

Чемпионат Италии может быть возобновлен не ранее 2 мая, утверждают итальянские журналисты. Вместе с тем в турнире серии А осталось провести еще целых 12 туров, в то время как пять итальянских клубов продолжают выступать в еврокубках.

В Испании сыграно 27 туров из 38. При этом в Лиге чемпионов и Лиги Европы продолжают играть пять клубов.

Не желая заканчивать национальные турниры досрочно, руководители чемпионатов Италии и Испании будут предлагать УЕФА передвинуть срок завершения клубного сезона-2019/20 с 30 июня на более поздний.

Напомним, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

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