Президент «Фиорентины» Коммиссо: Три сотрудника тренерского штаба находятся в больнице В флорентийском клубе коронавирусом заразились 10 человек.

Трое сотрудников тренерского штаба «Фиорентины» находятся в больнице, заразившись коронавирусом. Об этом в интервью Sky Sport Italia сообщил президент клуба Рокко Коммиссо, который в данный момент находится в США и не может прилететь в Италию:

«Всего у нас зафиксировано 10 случаев заражения. Трое сотрудников тренерского штаба были помещены в больницу.

В наших силах помочь тем, кто сражается с коронавирусом в первых рядах. За 24 часа мы собрали 420 тысяч евро. Я хотел бы особенно поблагодарить Франка Рибери, который пожертвовал 50 тысяч. Для нас Флоренция стала родным домом, и жители города относятся с нам с теплотой».

Ранее «Фиорентина» заявила о том, что коронавирус обнаружили у трех футболистов команды: Душана Влаховича, Патрика Кутроне и Хермана Пеццеллы.

Итальянская пресса сообщает, что одним из заразившихся сотрудников клуба стал руководитель медицинской службы клуба Лука Пенге. Его доставили в больницу с затрудненным дыханием.