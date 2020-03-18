«Локомотив» и РПЛ сыграли в крестики-нолики в твиттере, клуб требовал VAR Чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

Московский «Локомотив» и Российская премьер-лига сыграли в крестики-нолики в твиттере.

На странице железнодорожников было предложено сыграть всем желающим:

«Пока футбол на паузе, давайте немного развлечемся. Кто готов сразиться с нами в «крестики-нолики»? Если сможете нас обыграть – получите приз!»

Среди желающих оказалась и пресс-служба РПЛ: «Ладно, но только один раз»

В итоге победил «Локомотив». РПЛ пыталась хитрить, поставив медведей во все свободные клетки перед решающим ходом москвичей.

Клуб потребовал VAR, а пресс-служба лиги в ответ заявила: «За такое и желтую карточку можно».