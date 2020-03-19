Президент Ла Лиги: Планируется, что сезон в Европе будут возобновлен в середине мая - Советский спорт
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19 марта 2020 01:45ФутболШарафудинов Виктор

Президент Ла Лиги: Планируется, что сезон в Европе будут возобновлен в середине мая

В испанской примере было сыграно 27 туров из 38.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью газете Marca рассказал о том, когда может быть возобновлен чемпионат Испании и другие футбольные соревнования.

«Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме.

Будут ли проходить матчи при пустых трибунах или со зрителями зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.

То же самое касается и еврокубков. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией».

УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год, заявив о том, что европейский клубный сезон должен быть завершен до 30 июня.

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