Лев - о коронавирусе: Сейчас мы испытали то, что затрагивает каждого и все человечество

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о распространении коронавируса.
«Люди думали, что они знают все, могут сделать все. Власть, жадность, прибыль, лучшие результаты и рекорды были на переднем плане. Экологические катастрофы или лесные пожары в Австралии коснулись нас только мимоходом. Вспышки Эбола в Африке где-то там далеко были для нас. Сейчас мы испытали то, что затрагивает каждого и все человечество. И теперь мы понимаем, что должны обратить внимание на действительно важные вещи», — цитирует Лева Goal.com.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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