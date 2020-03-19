Лев - о коронавирусе: Сейчас мы испытали то, что затрагивает каждого и все человечество - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 07:05ФутболНечаев Юрий

Лев - о коронавирусе: Сейчас мы испытали то, что затрагивает каждого и все человечество

Количество пострадавших от пандемии увеличивается с каждым днем.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о распространении коронавируса.

«Люди думали, что они знают все, могут сделать все. Власть, жадность, прибыль, лучшие результаты и рекорды были на переднем плане. Экологические катастрофы или лесные пожары в Австралии коснулись нас только мимоходом. Вспышки Эбола в Африке где-то там далеко были для нас. Сейчас мы испытали то, что затрагивает каждого и все человечество. И теперь мы понимаем, что должны обратить внимание на действительно важные вещи», — цитирует Лева Goal.com.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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