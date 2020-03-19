Агент Фелипе: Защитником интересуются несколько клубов - Советский спорт
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19 марта 2020 10:02ФутболНечаев Юрий

Агент Фелипе: Защитником интересуются несколько клубов

Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до лета 2022 года.

Футбольный агент Стефано Кастанья, представляющий интересы защитника «Лацио» Луиза Фелипе, рассказал, что к его подопечному проявляют интерес сразу несколько клубов.

«Если «Барса» интересуется вами, то это большая честь. Хотя у игрока на данный момент есть цели в «Лацио». Что я могу сказать вам, так это то, что с учетом потрясающего сезона им интересуются несколько клубов», — цитирует агента La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, Фелипе выступает за «Лацио» с 2017 года. В текущем сезоне 22-летний футболист провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В послужном списке игрока два матча за сборную Бразилии возраста до 20 лет.

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