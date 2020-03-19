Виллиан: Я верен «Челси», а команда верна мне Контракт игрока с лондонцами истекает 30 июня 2020 года.

Полузащитник «Челси» Виллиан сообщил, что готов доиграть сезон в клубе даже в том случае, если к этому моменту его контракт уже завершится.

«Мой контракт скоро закончится, но если сезон в Англии не успеет завершиться до этого момента, я без проблем сыграю за «Челси», поскольку я верен команде, как и она верна мне», — приводит Goal.com слова Виллиана.

Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за клуб 37 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, из-за распространения коронавируса чемпионат Англии приостановлен как минимум до 4 апреля.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.