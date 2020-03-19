Коутиньо близок к переходу в «Челси» - Советский спорт
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19 марта 2020 13:02ФутболГичунцев Артур

Коутиньо близок к переходу в «Челси»

Об этом сообщает Sport.es.

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», может стать футболистом «Челси».

Согласно источнику, немецкий клуб отказался от выкупа полузащитника и вернет его на «Камп Ноу» по окончании сезона. Отмечается, что чемпион Испании уже работает над продажей бразильца и получил несколько предложений от топ-клубов, среди которых числится «Челси».

Также сообщается, что лондонский клуб лидирует в борьбе за Коутиньо и хочет взять его в аренду на один год с правом выкупа.

В текущем сезоне хавбек отыграл за «Баварию» 32 матча, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

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