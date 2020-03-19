ЦСКА запретил своим футболистам покидать Москву в течение двух недель Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Василий Конов.

ЦСКА ввел ограничения для своих игроков из-за непростой ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Согласно источнику, клуб посоветовал своим футболистам оставаться дома и запретил покидать пределы Москвы. Отмечается, что подобные правила коснулись не только игроков первой команды, но и молодежного состава, а также работников клуба.

Также сообщается, что руководство обязало каждого игрока выполнять требования медперсонала и регулярно сообщать о своем состоянии. Правила будут действовать в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что текущий сезон чемпионата России будет возобновлен 10 апреля.