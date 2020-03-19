Артем Дзюба: Хочу пожелать всем терпения, но нельзя поддаваться панике (видео) На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 8 тысяч человек.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.

«Ребята, дорогие мои, всем привет. В это непростое время, в этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения, и чтобы именно сейчас мы стали все едины, так как непростая ситуация, но, мне кажется, нельзя поддаваться панике. Прежде всего давайте соблюдать правила, они довольно-таки просты.

Как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать свое лицо, как мы выяснили, это очень трудно, мы, оказывается, очень часто касаемся, чуть ли не 100 раз в день, это проблема. Стараемся избегать скопления людей, особенно если видим где-то, что признаки ОРВИ. И как можно больше сидеть дома, стараться никуда не выходить, потому что мы все вместе несем определенную ответственность за себя и за других.

Все мы, я думаю, должны справиться с этой проблемой. Всех, пожалуйста, призываю быть ответственными. Надеюсь, скоро все вернется на круги своя и футбол снова вернется на экраны, на стадионы. Мы все вместе очень сильно этого ждем и надеемся, что как можно скорее это случится. Всем здоровья, берегите себя, и удачи. Пока-пока», – сказал Дзюба.