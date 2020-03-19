Дмитрий Булыкин: Друзья, не выходите без необходимости в общественные места (видео) Ранее с подобным выступлением выступил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин обратился к своим соотечественникам на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.

«Друзья, не поддавайтесь панике и не распространяйте ложную информацию. Дезинфицируйте руки и не трогайте глаза, нос и рот. И без необходимости не выходите в общественные места. Будьте здоровы и берегите близких!» – написал Булыкин в своем Instagram.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 8 тысяч человек.