Дмитрий Булыкин: Друзья, не выходите без необходимости в общественные места (видео) - Советский спорт
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19 марта 2020 14:19Футбол

Дмитрий Булыкин: Друзья, не выходите без необходимости в общественные места (видео)

Ранее с подобным выступлением выступил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин обратился к своим соотечественникам на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.

«Друзья, не поддавайтесь панике и не распространяйте ложную информацию. Дезинфицируйте руки и не трогайте глаза, нос и рот. И без необходимости не выходите в общественные места. Будьте здоровы и берегите близких!» – написал Булыкин в своем Instagram.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 8 тысяч человек.

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Публикация от Булыкин Дмитрий (@dmitrybulykin)

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