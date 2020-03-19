Андре Шюррле: Второй день на карантине, много читаю, учусь (фото) Немецкий футболист был отправлен на карантин по приезду из Германии, где он лечился от травмы ноги.

Хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле рассказал болельщикам, чем занимается в эти дни.

«Второй день на карантине в Москве! Пытаюсь хорошо провести время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! И смотрю YouTube», – написал немец в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Шюррле проводит на карантине две недели.