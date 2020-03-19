Андре Шюррле: Второй день на карантине, много читаю, учусь (фото)

Хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле рассказал болельщикам, чем занимается в эти дни.
«Второй день на карантине в Москве! Пытаюсь хорошо провести время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! И смотрю YouTube», – написал немец в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Шюррле проводит на карантине две недели.
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