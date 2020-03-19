Стали известны результаты анализов «Зенита» на коронавирус Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Зенит» представил результаты анализов на коронавирус.

Отмечается, что все футболисты основного состава сдали отрицательные тесты. То же самое касается тренерского штаба, сотрудников команды и медперсонала.

«Сине-бело-голубые сдавали анализы накануне четырехдневного перерыва: тренировки были приостановлены в связи с паузой в розыгрыше российской премьер-лиги», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» возобновит тренировки 22 марта.