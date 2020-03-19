Погба обратился к Кокорину: Надеюсь, у тебя все хорошо - Советский спорт
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19 марта 2020 18:06ФутболГичунцев Артур

Погба обратился к Кокорину: Надеюсь, у тебя все хорошо

Французский футболист поздравил российского нападающего с днем рождения.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обратился к форварду «Сочи» Александру Кокорину, которому сегодня, 19 марта исполнилось 29 лет.

«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастлив. Храни тебя Господь. Наслаждайся временем со своей семьей и друзьями», – сказал Погба в видеообращении, которое привел Кокорин в своем Instagram.

Нападающий, принадлежащий «Зениту», написал под этим видео следующее: «Спасибо, мой друг, очень приятно. Спасибо всем за поздравление. Вас очень много, всем отвечу».

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