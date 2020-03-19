Лучший игрок «Кардиффа» сезонов 2009/10 и 2011/12 умер в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник «Кардиффа» Питер Уиттенгем ушел из жизни в возрасте 35 лет. Всего за клуб он провел 457 матчей, в которых забил 96 голов. Был признан лучшим игроком клуба в сезонах 2009/10 и 2011/12.
«С большой скорбью мы должны сообщить болельщикам, что Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет. Весть о внезапном и безвременном уходе Питера потрясла нас. Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни его семьи в это жестокое и трудное время. Уход Питера будет болезненно ощущаться нашим городом, нашими болельщиками и всеми, кто когда-либо имел удовольствие знать его. Мы любим тебя, Пит, память о тебе навсегда останется с нами», — говорится в сообщении пресс-службы «Кардиффа».
Уиттингем ближе к ночи седьмого марта упал с лестницы в одном из пабов. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Полузащитник выступал за «Астон Виллу», «Бернли», «Дерби», «Кардифф» и «Блэкберн». За «Кардифф» Уиттингем провел 457 матчей, он забил в них забил 96 голов. Его признавали лучшим игроком клуба в сезонах 2009/10 и 2011/12.
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья Плей-офф в КХЛ поставили на «стоп». На апгрейд – неделя Вчера ближе к полуночи КХЛ объявила о приостановке на неделю плей-офф. 17.03.2020 10:00 Хоккей Домрачев Владислав Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей Плей-офф в КХЛ поставили на «паузу». Как минимум до 10 апреля Во вторник КХЛ объявила о приостановке плей-офф до 10 апреля. 17.03.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав «Бостон» сушит сухари, «Баффало» отменяет вечеринку, а «Детройт» меняет подгузники Хоккея нет, но это не значит, что жизнь в НХЛ остановилась. 16.03.2020 16:00 Хоккей Федоровский Александр