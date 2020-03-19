Лучший игрок «Кардиффа» сезонов 2009/10 и 2011/12 умер в возрасте 35 лет Пандемия коронавируса здесь на сей раз не причем. Футболист упал с лестницы в одном из пабов.

Бывший полузащитник «Кардиффа» Питер Уиттенгем ушел из жизни в возрасте 35 лет. Всего за клуб он провел 457 матчей, в которых забил 96 голов. Был признан лучшим игроком клуба в сезонах 2009/10 и 2011/12.

«С большой скорбью мы должны сообщить болельщикам, что Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет. Весть о внезапном и безвременном уходе Питера потрясла нас. Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни его семьи в это жестокое и трудное время. Уход Питера будет болезненно ощущаться нашим городом, нашими болельщиками и всеми, кто когда-либо имел удовольствие знать его. Мы любим тебя, Пит, память о тебе навсегда останется с нами», — говорится в сообщении пресс-службы «Кардиффа».

Уиттингем ближе к ночи седьмого марта упал с лестницы в одном из пабов. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Полузащитник выступал за «Астон Виллу», «Бернли», «Дерби», «Кардифф» и «Блэкберн». За «Кардифф» Уиттингем провел 457 матчей, он забил в них забил 96 голов. Его признавали лучшим игроком клуба в сезонах 2009/10 и 2011/12.