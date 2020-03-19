Лучший игрок «Кардиффа» сезонов 2009/10 и 2011/12 умер в возрасте 35 лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 18:11ФутболТрофименко Кирилл

Лучший игрок «Кардиффа» сезонов 2009/10 и 2011/12 умер в возрасте 35 лет

Пандемия коронавируса здесь на сей раз не причем. Футболист упал с лестницы в одном из пабов.

Бывший полузащитник «Кардиффа» Питер Уиттенгем ушел из жизни в возрасте 35 лет. Всего за клуб он провел 457 матчей, в которых забил 96 голов. Был признан лучшим игроком клуба в сезонах 2009/10 и 2011/12.

«С большой скорбью мы должны сообщить болельщикам, что Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет. Весть о внезапном и безвременном уходе Питера потрясла нас. Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни его семьи в это жестокое и трудное время. Уход Питера будет болезненно ощущаться нашим городом, нашими болельщиками и всеми, кто когда-либо имел удовольствие знать его. Мы любим тебя, Пит, память о тебе навсегда останется с нами», — говорится в сообщении пресс-службы «Кардиффа».

Уиттингем ближе к ночи седьмого марта упал с лестницы в одном из пабов. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Полузащитник выступал за «Астон Виллу», «Бернли», «Дерби», «Кардифф» и «Блэкберн». За «Кардифф» Уиттингем провел 457 матчей, он забил в них забил 96 голов. Его признавали лучшим игроком клуба в сезонах 2009/10 и 2011/12.

Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Все соревнования по фигурному катанию в России отменены Алина Загитова: Хочу воспитывать новых чемпионов, как Этери Георгиевна Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Наставник Нурмагомедова: Хабиб тренируется в полном одиночестве Менеджер Гэтжи – о поединке с Макгрегором: Этот бой никогда не состоится Александр Шлеменко: С Ромеро никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу подраться с ним
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Плей-офф в КХЛ поставили на «стоп». На апгрейд – неделя Вчера ближе к полуночи КХЛ объявила о приостановке на неделю плей-офф. 17.03.2020 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Плей-офф в КХЛ поставили на «паузу». Как минимум до 10 апреля Во вторник КХЛ объявила о приостановке плей-офф до 10 апреля. 17.03.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Бостон» сушит сухари, «Баффало» отменяет вечеринку, а «Детройт» меняет подгузники Хоккея нет, но это не значит, что жизнь в НХЛ остановилась. 16.03.2020 16:00 Хоккей Федоровский Александр
Новости
18:11 Футбол Лучший игрок «Кардиффа» сезонов 2009/10 и 2011/12 умер в возрасте 35 лет
18:06 Футбол Погба обратился к Кокорину: Надеюсь, у тебя все хорошо
17:50 Футбол Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
17:26 Футбол Стали известны результаты анализов «Зенита» на коронавирус
16:56 Футбол АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля
16:34 ММА Наставник Нурмагомедова: Хабиб тренируется в полном одиночестве
16:12 Футбол Андре Шюррле: Второй день на карантине, много читаю, учусь (фото)
15:52 ММА Менеджер Гэтжи – о поединке с Макгрегором: Этот бой никогда не состоится
15:38 Хоккей Никита Задоров: Не нравится то, что происходит в России. Моей семье будет лучше в США
15:15 Футбол Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует
14:53 Футбол Агент Погба: Хочу привезти своего клиента в «Реал»
14:37 ММА Александр Шлеменко: С Ромеро никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу подраться с ним
14:19 Футбол Дмитрий Булыкин: Друзья, не выходите без необходимости в общественные места (видео)
13:57 Формула-1 «Заботьтесь о своем здоровье и сохраняйте позитивный настрой». Квят обратился к болельщикам
13:54 Футбол Артем Дзюба: Хочу пожелать всем терпения, но нельзя поддаваться панике (видео)
13:35 ММА Источник: Россиянин Антигулов проведет поединок с бразильцем Абреу
13:33 Футбол ЦСКА запретил своим футболистам покидать Москву в течение двух недель
13:15 Санный спорт Репилов выиграл чемпионат России в Сочи (фото)
13:02 Футбол Коутиньо близок к переходу в «Челси»
13:02 Футбол «Ростов» тренируется в обычном режиме (фото)
Минус 10 долларов на каждый баррель: саудиты отбивают Европу от российской нефти
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Пост, вино и зарядка: политики Приморья рассказали, как защищаются от коронавируса
Казанский след: у кого Москва срочно закупила тесты на коронавирус за 192 млн рублей?
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Хабаровском крае
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика