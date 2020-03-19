Константин Генич: Понимаю Федуна, клубы несут колоссальные потери - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 18:29ФутболГичунцев Артур

Константин Генич: Понимаю Федуна, клубы несут колоссальные потери

Ранее владелец «Спартака» предложил отменить ФФП.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поддержал идею Леонида Федуна об отмене финансового фейр-плей, но подчеркнул, что нынешний чемпионат должен быть доигран.

«Леонид Федун говорит, что в «Спартаке» есть футболисты с зарплатой 500 тысяч в день. А представляете, насколько это тяжелая ситуация: эти футболисты не то что не играют, а даже не тренируются. Но по контракту им нужно платить деньги.

Плюс нет никакого прихода, нет matchday, нет партнерских активностей, проходящих в matchday. Словом, клубы и лиги несут колоссальные потери.

Поэтому, с одной стороны, хочется быть добреньким – поддержать спортсменов. С другой – абсолютно понимаю Федуна, говорящего: «Никогда такого плохого положения не было».

При этом я категорически против идеи заканчивать РПЛ и принимать текущее положение команд. Потому что ситуация аховая, но не фатальная. Евро-2020 перенесли – и это суперважно. Стало быть, чемпионаты могут подвинуться – УЕФА в этом отношении идет на достаточно серьезный шаг. Завершить все национальные чемпионаты до 30 июня – вполне реально», – цитирует Генича «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что нынешний сезон РПЛ возобновят 10 апреля. Он был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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