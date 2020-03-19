Думбия готов вернуться в Россию Бывший нападающий ЦСКА разорвал контракт с швейцарским «Сьоном» после понижения зарплаты.

Сейду Думбия выразил желание вернуться в чемпионат РПЛ после того, как «Сьон» решил ему и другим игрокам значительно понизить зарплату из-за пандемии коронавируса.



Об этом сообщил агент 32-летнего ивуарийского форварда Жан-Бернар Бейтризон. «Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию», — сказал Бейтризон.



Ранее швейцарская газета Blick сообщила о том, что руководство клуба предложило игрокам подписать краткосрочные контракты с существенным понижением зарплаты из-за пандемии коронавируса. Как утверждает издание, по условиям новых соглашений зарплата игроков «Сьона», которые согласятся на понижение, на время паузы в чемпионате составит 11700 евро.



В «Сьоне» Думбия принял участие в 15 матчах, забив пять мячей и отдав две голевые передачи. Он выступал за ЦСКА с середины 2010-го года по начало 2015-го. В общей сложности ивуариец провел в составе армейцев 150 матчей, забив 95 мячей и отдав 36 голевых передач. Он помог красно-синим трижды выиграть чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также завоевать два Кубка России (2010/11, 2012/13) и один Суперкубок России (2014).





