Президент «Шахтера» пожертвует 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов решил выделить более 10 млн евро на борьбу с коронавирусом на Украине.
«Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам», — приводит слова Ахметова официальный сайт «Шахтера».
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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