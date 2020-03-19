Президент «Шахтера» пожертвует 10 млн евро на борьбу с коронавирусом - Советский спорт
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19 марта 2020 22:11ФутболТрофименко Кирилл

Президент «Шахтера» пожертвует 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Ринат Ахметов обеспокоен распространением пандемии на Украине.

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов решил выделить более 10 млн евро на борьбу с коронавирусом на Украине.

«Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам», — приводит слова Ахметова официальный сайт «Шахтера».

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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