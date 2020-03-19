«Интер» и «Челси» заинтересованы в игроке «Лацио» Франческо Ачерби может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби интересен миланскому «Интеру» и лондонскому «Челси».

Об этом сообщает FCInterNews.it. В этом сезоне 32-летний Ачерби провел 24 матча в серии А.

Он забил два гола и сделал две результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до июня 2023 года.